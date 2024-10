Dopo l'esclusione prima di Volotea, per la mancanza di un documento di identità, e poi di Ita, per mancanza di aerei, alla gara per affidare le rotte in regime di continuità territoriale aerea, ora la Regione riparte da zero. L’assessorato regionale dei Trasporti ha avviato nuovamente la procedura negoziata per l’assegnazione del servizio di continuità territoriale aerea e nella serata di ieri sono stati inviati a partecipare 12 vettori. La scadenza delle offerte è lunedì 11 ottobre alle ore 13. A partire dalle ore 15 il seggio di gara si insedierà per la verifica delle offerte con l’obiettivo di chiudere la procedura con immediatezza.

L’11 ottobre è dietro l’angolo così come il 15 dello stesso mese, ovvero la data in cui Alitalia dirà addio all'attività di volo. Intanto, tra caos e incertezza, i sardi non possono programmare partenze dal 15. Ad oggi non è possibile prenotare voli e dunque spostarsi, in continuità territoriale, dall'Isola.