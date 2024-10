Il centrosinistra vince ai ballottaggi di sette capoluoghi, col centrodestra che diviso non sfonda. La coalizione voluta dal Pd conquista Verona, Parma, Piacenza, Cuneo, Catanzaro, Alessandria e Monza. Affluenza del 42,16%, in netto calo rispetto al 54,11% del primo turno.

"Il commento è che alla fine paga la linearità e la serietà – ha affermato il leader del Pd, Enrico Letta al Nazareno -, vinciamo perché la responsabilità è più importante di tutto, in questo momento difficile serve una politica che sia seria e lineare. Il campo largo è stato preso in giro ma questa strategia paga. Perde male il centrodestra per scelte incredibili, scegliendo fuoriusciti del centrosinistra, penso a Catanzaro".

"Questo risultato ci rafforza in vista del futuro, della costruzione di un centrosinistra che sia vincente anche a livello nazionale per le politiche dell'anno prossimo. Da domattina - ha spiegato Letta - ci mettiamo al lavoro per preparare le elezioni politiche dell'anno prossimo e per andare con la stessa determinazione, la linearità, candidati unitari scelti bene senza strappi e un lavoro che tiene insieme un campo largo, ovunque l'unità ha premiato". 

TOMMASI - Damiano Tommasi, del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Verona. "Stasera abbiamo fatto rete", ha commentato. Alla chiusura dello scrutinio ha conquistato il 53,34% dei consensi nel ballottaggio, contro Federico Sboarina (centrodestra) fermatosi al 46,66%. o si apprende dal sito del Comune di Verona. Il centrosinistra non conquistava la maggioranza e la poltrona di sindaco a Verona da 15 anni. Sboarina ha già telefonato a Damiano Tommasi, congratulandosi per la sua vittoria al ballottaggio.