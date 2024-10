“Splendida giornata a Palazzo Doglio, per la presentazione di Azzurro Donna Sardegna Forza Italia. Una squadra di guerriere al servizio dell'Isola.

Grazie alla coordinatrice nazionale Catia Polidori al coordinatore regionale di Forza Italia Ugo Cappellacci, all'assessore regionale al Lavoro, Alessandra Zedda, il presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco e a tutti i politici presenti. E soprattutto grazie a tutte le mie compagne di viaggio di Azzurro Donna, con le quali condivido ogni giorno tante emozioni.

Forza Italia, Forza Sardegna”.

Ada Lai lo ha precisato questa mattina, durante la presentazione ufficiale del sodalizio: “L’obiettivo è quello di valorizzare il ruolo della donna nella politica sarda, con noi ci sono 20 donne guerriere che hanno a cuore la città e non solo, con i suoi problemi, con le migliorie da fare, insieme, per cambiare davvero le cose”. Nei prossimi giorni la nuova realtà tutta in Rosa comincerà a presentarsi ai cittadini per illustrare i nuovi ed ambiziosi progetti politici.