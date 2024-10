Prime crepe nel campo largo a Cagliari. La coalizione che ha sostenuto Alessandra Todde alle regionali ha indicato Massimo Zedda, leader dei Progressisti, come candidato sindaco del capoluogo in vista delle comunali. Il diktat però, soprattutto da parte del M5s, era stato quello di non allargare ulteriormente il perimetro dell'alleanza con l'ingresso di forze che alle regionali non avevano sostenuto l'attuale governatrice.

Invece è arrivato l'annuncio di Azione, nelle parole del segretario provinciale Sebastiano Tola: "Il consiglio direttivo provinciale di concerto con la segreteria regionale di Azione di Calenda comunicano di aver raggiunto con Massimo Zedda l'accordo per il sostegno della sua candidatura a sindaco alle elezioni comunali di Cagliari", scrive.

"Verificata la qualità delle linee programmatiche della coalizione e del candidato in linea con i propri obiettivi", Azione "sosterrà Massimo Zedda con una propria lista, prevalentemente composta da esponenti del mondo delle professioni, del lavoro e delle attività produttive".

La conferma è arrivata dal candidato sindaco: "Sto lavorando anche in queste ore per andare oltre e coinvolgere tutte le forze e i movimenti democratici - scrive Zedda - per rafforzare la coalizione e dare alla città un nuovo futuro, di pace, di lavoro e di crescita civile ed economica. Apprezzo, in questo senso, la scelta di Azione di sostenere il programma della coalizione e la mia candidatura a sindaco di Cagliari, con una propria lista".

Ore calde dunque, in attesa di una risposta del M5s che avrebbe già chiesto un chiarimento, ma anche delle altre forze della coalizione.