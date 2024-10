"Penso che la Presidente Todde dovrebbe pensare alle priorità della Sardegna, rispondendo con cortesia alla manifestata disponibilità di ministri del Governo di Giorgia Meloni più che assecondare i desiderata di Giuseppe Conte e del Movimento 5 Stelle attaccando lo stesso governo per l'approvazione del ddl sull'autonomia differenziata". È quanto dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e Presidente della commissione Trasporti, dopo le parole della governatrice sull’autonomia differenziata.

"Sulla sanità e sui trasporti - aggiunge - chi siglò i patti tra Stato e Regione che ancora oggi ci vincolano? Gli alleati della presidente Todde. Chi ha varato la riforma costituzionale del Titolo V? Gli alleati della presidente Todde. La Sardegna non ha nulla da temere dall'Autonomia differenziata ma ha da rivendicare leggi e finanziamenti sia dal Governo che in Europa ma la domanda è se la Presidente Todde e la sua maggioranza hanno idee e progetti sullo sviluppo dell'Isola? Per adesso questa unità di intenti non si vede. Più che altro, la Presidente Todde richiami la deputata dei 5 Stelle Cherchi per il comportamento tenuto in Parlamento", conclude Deidda.