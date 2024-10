Si è chiuso ieri a Orgosolo “Atobiu 2019”, il classico appuntamento che ha riunito circa 180 tra amministratori e dirigenti di Fratelli d’Italia, alla responsabile dell’organizzatrice Antonella Zedda.

Si è iniziato sabato con una serie di tavoli di lavoro (politico vs tecnico; ambiente: risorsa vs blocco; autonomia e indipendenza vs patriottismo e sovranità; militanza politica vs individualismo politico)

Ieri si è tenuto un workshop sulle tecniche comunicative tenuto da Tommaso Longobardi, responsabile nazionale della comunicazione social di Fratelli d’Italia. Un focus è stato fatto anche sugli atti sinora posti in essere e sulle politiche da attuare in futuro e per rispondere alle richieste e alle problematiche. Tra gli interventi, quello del Deputato Salvatore Deidda, dei Consiglieri Regionali Fausto Piga, Francesco Mura, Nicola Mundula, dell’Assessore Regionale all’Ambiente Gianni Lampis, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Tra le decisioni prese, quella di aprire circoli cittadini e di rinnovare i direttivi dei coordinamenti provinciali.