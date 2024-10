“Non c’è alcun blocco dei concorsi per assumere personale nell’Agenzia Laore”. Sono queste le parole pronunciate dall’Assessora all’Agricoltura, Gabriella Murgia, che ha voluto replicare alle dichiarazioni “Del tutto pretestuose e totalmente infondate” delle segreterie regionali Cgil-Fp, Uil-Fpl e Sadirs.

“L’Assessorato da me diretto – ha aggiunto – non ha alcuna intenzione di bloccare le procedure concorsuali per l’assunzione di personale ‘in possesso di comprovata esperienza’, come stabilito dall’articolo 1 della legge regionale 47/2018”.

L’attuale dirigente generale di Laore, facente funzioni, a suo modo di vedere “Può svolgere ora soltanto compiti limitati all’ordinaria amministrazione, e non anche alla straordinaria amministrazione, come certamente si qualifica l’attività relativa alle assunzioni in esame”.

“Allo stato – ribadisce la Murgia – non è chiaro quale potrà essere il contenuto pienamente legittimo dei relativi bandi, per evitare contestazioni giudiziarie dei medesimi, già peraltro ipotizzate. Occorre infatti un esame approfondito, proprio per fare in modo che gli stessi bandi siano perfettamente regolari, e dunque incontestabili in sede giudiziaria”.

“Gli stipendi e la serenità dei lavoratori Aras e delle loro famiglie – ha rimarcato – non sono affatto a 'brevissima scadenza', né in pericolo. Queste esigenze, pertanto, non possono imporre l’emanazione estemporanea, superficiale e sbrigativa di provvedimenti indiscutibilmente importanti, come sono i bandi di concorso, senza tutte le necessarie valutazioni e decisioni da assumere in modo assolutamente conforme alla legge”.

“Le misure definitive da adottare sono allo studio dell’Assessorato e dell’Agenzia Laore e pertanto interverranno a breve – ha concluso l’Assessora – così come la nomina del Direttore generale della stessa Agenzia, ad opera della Giunta regionale, con la conseguente disponibilità di tutti i normali poteri previsti dalla legge istitutiva”.