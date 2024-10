“Scadute le misure cautelari, alcuni esponenti della Sanità oristanese coinvolti nell'inchiesta 'Ippocrate', aperta per far luce su una serie di concorsi truccati e assunzioni pilotate alla Assl di Oristano, sono oggi tornati a ricoprire gli stessi ruoli ricoperti al momento dei fatti contestati dalla magistratura, e le medesime posizioni di dirigenza e coordinamento sfruttando le quali avrebbero commesso gli illeciti finora contestati”.

Così il consigliere regionale del m5s Alessandro Solinas ha presentato un'interrogazione per chiedere al Presidente Solinas e all'assessore alla Sanità Nieddu di "attivarsi affinché l'ATS provveda quantomeno ad adottare dei provvedimenti volti alla tutela delle terze persone indirettamente coinvolte nelle indagini".

“Conosciamo bene le regole del pubblico impiego, ma data la delicatezza della questione, chiedo che l'ATS provveda a far sì che i dirigenti e i coordinatori coinvolti direttamente nell'inchiesta non possano esercitare i loro ruoli di coordinamento nei confronti di lavoratori che saranno chiamati come testimoni in un eventuale processo”.