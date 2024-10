L'assessore regionale agli Enti locali e all'Urbanistica Quirico Sanna è intervenuto sulla vicenda del volo Eurowings partito dall'aeroporto tedesco di Dusseldorf alla volta di Olbia. Secondo quanto emerso alcuni giorni fa, il velivolo sarebbe stato costretto a tornare in Germania dopo aver trovato chiuso l'aeroporto Costa Smeralda, con buona pace dei pochi passeggeri a bordo che avevano sognato per alcune ore una vacanza nelle meravigliose coste della Gallura.

La notizia, che aveva suscitato un vespaio di polemiche per l'evidente difetto di comunicazione, è stato definita dall'esponente della Giunta Solinas "una bufala". "Non esiste nessun caso Eurowings - sostiene Sanna -, il volo era codificato con il numero 9000 (esattamente 9848), era un volo prova (ferry), senza passeggeri e assistenti di volo, come prevede la procedura/normativa, quindi nessun mistero. Semplicemente un volo prova in vista della riapertura dello scalo gallurese".