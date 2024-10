L'assemblea regionale del Movimento 5 Stelle si è tenuta il 5 maggio scorso presso l'Hotel Su Baione, ad Abbasanta.

Nel corso della riunione, parlamentari, consiglieri e attivisti si sono confrontati per studiare una nuova struttura organizzativa del movimento anche a livello locale. Le idee emerse, spiega la deputata Emanuela Corda, verranno presentate dai parlamentare "all'assemblea di Camera e Senato e sottoposte all'attenzione del capo politico Luigi Di Maio".

Al centro del dibattito l'ipotesi di dotarsi di un nuovo organismo di coordinamento. Su questo punto l'assemblea non avrebbe raggiunto l’accordo di un documento unitario, sopratutto in merito al fatto che il ruolo di coordinatore non possa essere assunto dagli stessi parlamentari o consiglieri regionali, condizione richiesta dall'ampia maggioranza gli attivisti.

Si è poi discusso dell'eventuale deroga del doppio mandato. L’assemblea ha condiviso l'eventualità che la deroga sia concessa solo per un ulteriore mandato nei piccoli consigli comunali.