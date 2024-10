Quattro milioni di euro per i prossimi tre anni per la misura “Nidi gratis”. La giunta di Alessandra Todde ha finanziato anche per il 2024 il bonus previsto dalla legge regionale 20 del 2019. "Una misura a cui tengo moltissimo", ha commentato la presidente della giunta Alessandra Todde a margine della riunione dell'esecutivo.

"L'obiettivo principale del programma - ha ricordato l'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, che ha proposto la misura - è quello di sostenere le famiglie nell'accesso ai servizi per la prima infanzia, promuovendo il benessere familiare e facilitando la conciliazione tra lavoro e famiglia".

Il bonus è destinato alle famiglie con figli di età compresa tra 0 e 36 mesi, per un massimo di 200 euro mensili per ogni figlio e per la durata di 11 mesi. Il bonus è parametrato in base all'Isee, che può arrivare fino a un massimo di 40mila euro, contribuendo a ridurre l'importo delle rette da pagare.

Il programma si applica a nidi e micronidi pubblici, privati convenzionati con i Comuni e privati non convenzionati ed è cumulabile con il "bonus nido" dell'Inps, un contributo mensile erogato a livello nazionale.