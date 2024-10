“Siamo arrivati tardi, secondo me, con il candidato, e hanno vinto per tremila voti. Dai, su...”. Questo il commento di Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia e sorella della premier, sulle Regionali in Sardegna.

Arianna Meloni è stata intercettata da alcuni giornalisti, in particolare da Fanpage, nei pressi di Palazzo Chigi. Se il ritardo non fosse stato causato anche dai litigi interni alla coalizione, ha ribadito: “Non abbiamo litigato, siamo gente che cerca di fare dei ragionamenti”.

Sul fatto che la sorella, la premier Giorgia Meloni, sia stata l'unica ad intestarsi la responsabilità della sconfitta, “perché è una brava persona – ha risposto – ma abbiamo perso tutti”.