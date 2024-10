“Un primo passo verso una riforma organica del comparto Cfva” è il commento del Consigliere regionale del Gruppo Misto, Roberto Caredda, dopo l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge 71/A, che prevede un'area di contrattazione separata per il personale.

“Viene così riconosciuto – aggiunge – il valore e la specificità del Cvfa, in attesa della riforma organica del comparto che verrà presto portata in aula, in cui verranno affrontati tutti gli altri aspetti organizzativi e normativi, in modo da diventare effettivamente un moderno Corpo di Polizia Regionale altamente qualificato e specializzato.

“Un grande lavoro – conclude Caredda – di concerto con addetti ai lavori e sindacati portato avanti in questi mesi all’interno delle Commissioni. Una risposta concreta per chi ogni giorno è impegnato nella salvaguardia dell'ambiente e nella prevenzione”.