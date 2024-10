Ieri sera, il Governo Conte ha approvato un ordine del giorno proposto dal Deputato sardo dii Fratelli d'Italia Salvatore Deidda che prevede l'impegno di valutare ogni opportunità per l'apertura di una sede dell'Accademia delle Belle Arti a Cagliari.

“Un risultato positivo che risponde all'impegno preso durante la visita al Liceo Artistico di Cagliari di qualche mese fa. Una opportunità che si apre pensando ad una collaborazione con l'Accademia di Sassari con corsi differenziati ma l'importante è l'apertura di un dialogo con l’Esecutivo”, questo il commento di Deidda.

“Ora un ruolo fondamentale – a suo modo di vedere – lo avranno sicuramente la stessa Accademia di Sassari ma anche Comune di Cagliari, la Città Metropolitana, la Provincia del Sud Sardegna e la Regione Sardegna”.

“Ci deve essere unità di intenti tra gli enti locali e anche tutte le forze politiche. Sono veramente tanti i ragazzi – conclude il Deputato – che aspettano questa opportunità ed è l'occasione non solo per Cagliari ma per tutta la Sardegna di crescere e dare le giuste opportunità di chi vuole coltivare e valorizzare il proprio talento nella propria terra”.