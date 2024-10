Aprire la Sardegna agli arrivi esterni solo dal 15 giugno? Per il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni si tratta di “un'idea davvero sbagliata”.

“Un continuo temporeggiare sulle modalità di arrivo in Sardegna”, quello del presidente Solinas, “che può essere letale per il turismo sardo in una stagione di per sé complicatissima”.

“A meno che non ci siano evidenze scientifiche (che non conosciamo) che supportino la linea annunciata ieri dal presidente, Solinas dica subito quali idee ha (se le ha, altrimenti le sviluppi immediatamente) rispetto alle modalità di arrivo dei turisti in Sardegna. Indicare una data così lontana serve solo a dare un pessimo (l'ennesimo) segnale negativo verso coloro che pensano di trascorrere le vacanze nella nostra Isola, che potrebbero così decidere di cambiare meta”, sottolinea Meloni.

Il consigliere regionale accusa Solinas di “una comunicazione che ha la sola funzione di assecondare la politica attendista che caratterizza fin dal primo giorno dall'insediamento questa presidenza, in particolare quando si tratta di assumere decisioni che ricadono sulla propria responsabilità”.

E ancora, per Meloni “gli aeroporti del nord Sardegna, oggi completamente chiusi, debbono riaprire” e in particolare, l’aeroporto di Olbia “deve aprire subito non solo all'aviazione generale, ma anche ai voli di aviazione civile, al fine di attenuare una situazione economica che in Gallura (che vive principalmente di turismo stagionale) è ancora più drammatica”.

“Si apra bene, si apra in sicurezza, si preveda un preciso piano per gestire un eventuale ritorno dell'epidemia, ma si apra subito”, conclude il consigliere del Partito Democratico.