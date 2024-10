“Vogliamo sostenere le imprese sarde perché possano essere più competitive sul mercato internazionale accelerando quel processo virtuoso di crescita e innovazione che consente di migliorare la nostra economia”.

A dichiaralo è stata l’assessora regionale dell’Industria, Anita Pili, dopo l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai due bandi relativi agli interventi per favorire l’accesso ai finanziamenti per percorsi di internazionalizzazione.

“Prosegue l’impegno della Regione – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – a favore dell’economia della Sardegna. Con questi due bandi, uno destinato alle aziende lattiero casearie e l’altro rivolto a tutte le altre attività imprenditoriali, vogliamo incentivare e sostenere le aziende che desiderano posizionarsi nei mercati esteri”, sottolinea l’assessore Pili.

L’obiettivo è quello di agevolare la realizzazione dei piani export delle Mpmi regionali e delle imprese anche attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti caseari, oltre che il supporto alle attività e ai servizi quali organizzazione di eventi e fiere o promozione e comunicazione.

"L’internazionalizzazione è di importanza strategica – ha concluso la Pili – per le aziende della nostra regione: infatti può rappresentare anche un'opportunità di formazione a favore degli imprenditori che vogliono intraprendere attività all'estero allo scopo di rafforzare il core business nel proprio territorio di origine. La dotazione finanziaria complessiva di un milione di euro permette di andare incontro alle necessità espresse dagli imprenditori per confrontarsi in nuovi mercati ritenuti di interesse, alla luce del cambiamento di alcune dinamiche internazionali e al salto di qualità compiuto dalle nostre aziende”.