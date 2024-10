«Fortza Paris, da sempre, è vicino al mondo agricolo e con specchiato pragmatismo vuole stimolare l’azione pubblica e far cogliere le opportunità offerte dalle politiche di incentivazione dei Fondi per lo Sviluppo Rurale della Sardegna».

A dichiararlo è il vicepresidente e candidato alle prossime regionale di Fortza Paris, Antonio Cardin che rimarca come «Qui nel Nord Sardegna – , ma anche in altri territori dell’Isola, ci sono evidenti condizioni di trascuratezza e quindi di progressivo isolamento delle aree rurali. Territori potenzialmente portatori di ricchezza ma non ancora sufficientemente serviti da infrastrutture viarie, idriche, telematiche ed energetiche».

A suo modo di vedere «Occorre anche promuovere interventi sulle infrastrutture irrigue e di presidio riducendo i fenomeni di polverizzazione fondiaria, migliorando la dotazione infrastrutturale e garantendo un uso sostenibile della risorsa idrica. Fortza Paris si impegna e sara’ attenta ad assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nella Nurra e piu’ in generale di tutte le realtà produttive delle aree rurali».

«Per questo ritiene indispensabile – aggiunge Cardin – sollecitare prioritariamente gli Enti Locali, i Consorzi di Bonifica e le Associazioni dei Comuni affinché vengano predisposte tempestivamente le progettazioni delle opere per concorrere alla assegnazione dei Fondi messi a disposizione con la Misura 125 - infrastruttura connessa allo sviluppo e all’aderguamento dell’agricoltura e della silvicoltura e le sottomisure collegate.

«Fortza Paris evidenzia che la Misura in oggetto, per le opere pubbliche realizzate dagli Enti Locali e loro associazioni e dai Consorzi di Bonifica, prevede la concessione di contributi in conto capitale sino al 100% della spesa totale ammissibile a finanziamento. Fortza Paris – prosegue il vicepresidente – rappresenta l’esigenza che la parte pubblica si faccia anche promotrice e agisca da facilitatore verso le aziende agricole e forestali e loro associazioni per presentare piani di razionalizzazione e implementazione di strade interpoderali aperte al pubblico transito, ricordando che potranno essere concessi contributi in conto capitale pari al 90% della spesa ritenuta ammissibile se tali strade agiranno da collegamento tra due strade adibite al pubblico transito. Non si puo’ perdere piu’ tempo ne possono essere, come nel passato, sprecate le opportunità per lo sviluppo della nostra preziosa risorsa: l’agricoltura».

«La segnalazione – conclude – è stata fatta anche al Comitato della Nurra, al quale si riconosce un ruolo determinante per la difesa di quel territorio e dei suoi cittadini, e lo si invita a stimolare le strutture preposte per un avvio immediato degli studi e degli adempimenti necessari Fortza Paris difende i territori rurali: il principale tesoro della Sardegna».