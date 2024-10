"Posso farle un invito presidente? D’ora in poi mi potrebbe chiamare senatore?". Lo ha chiesto al presidente di turno in Senato, Gian Marco Centinaio, l'eponente sarda di Fdi Antonella Zedda, nel prendere la parola in Aula.

"Dopo tutto ho controllato - aggiunge la parlamentare cagliaritana - la Corte d’Appello mi ha proclamata senatore".

Dai banchi delle opposizioni, dopo l'intervento, sono partite alcune proteste ma Centinaio ha prontamente richiamato all’ordine l’Aula: "Chiamatevi come volete, senatrice o senatore, per me non è un problema. Basta che lasciate parlare la sen..., il senatore Zedda".