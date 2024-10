«È stata combattuta fino all’ultimo anche per via dell’avversario che ci siamo trovati di fronte, con una storia lunga 15 anni». Non nasconde la propria soddisfazione Antonella Chessa, da poche ore nuova Sindaca di Cheremule.

Una battaglia andata avanti sino al termine dello scrutinio che ha visto prevalere la lista “Insieme per Cheremule tra passato e futuro”, capeggiata dalla Chessa, nei confronti di “Cheremule Bene Comune”, che vedeva candidata Sindaca Francesca Silvia Brundu, di soli 7 voti (160 a 153).

Come ha specificato la prima cittadina «sarà data una grande attenzione alla ai necessità della persona». Per quanto riguarda il sociale, si cercherà di potenziamento dei servizi, sostenere le famiglie, attuare piani di intervento per disabili e anziani e promuovere delle attività di aggregazione per i giovani.

Per quanto riguarda il lavoro, saranno predisposti dei progetti di riqualificazione dei siti archeologici e ambientali. Sulla cultura, l’Amministrazione Chessa proporrà un calendario degli eventi per far si che le Associazioni possano programmare attività e corsi di formazione.

Sarà proposto anche l’allestimento di un “Museo delle tradizioni e oggetti antichi di valore storico” con la collaborazione dei “Beni Culturali” e varie mostre fotografiche, documentarie e artistiche, oltre che conferenze, convegni e concorsi, così come l’attività sportiva.

Non sarà trascurato il tema legato alla natura, con la promozione di una “Giornata per l’ambiente”. Grande importanza verrà data alla Consulta giovanile, alla Pro loco, alla Compagnia Barracellare e alle formazioni coristiche locali.

Un importante tassello del programma riguarderà lo sviluppo dei progetti comunitari, ai finanziamenti della Comunità Europea e ad ulteriori lavori di riqualificazione del paese.

«Speravamo tanto in questa vittoria – ha concluso la Chessa – e ci abbiamo creduto fino alla fine. Un successo che corona una lunga e faticosa campagna elettorale che abbiamo condotto in queste settimane».