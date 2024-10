“I mezzi aerei? Già dal prossimo 15 maggio nelle basi elicotteristiche saranno dislocati i primi 5 mezzi che diventeranno11 a partire al primo giugno. Così come la flotta dei canadair avrà base operativa nell’aeroporto militare di Alghero”.

Gianni Lampis, assessore regionale della Difesa dell’ambiente, risponde così alle critiche di parte dell’opposizione e alle accuse di immobilismo sull’approntamento della campagna antincendio.

“Protezione civile, Corpo forestale di Vigilanza ambientale e Agenzia Forestas hanno già messo in moto le proprie strutture sugli adempimenti di competenza, tanto che la Giunta è pronta ad approvare le prescrizioni regionali antincendio”, continua.

“La campagna antincendio ha avuto un’assoluta priorità nella mia personale agenda dallo stesso giorno in cui mi sono insediato in assessorato, anche perché chi ci ha preceduto non ci ha lasciato nessuna attività in lavorazione”.

“Assieme al Presidente Solinas abbiamo valutato il pesante fardello che la Giunta precedente ci ha lasciato. In particolare riguardo al personale e alla carenza di risorse umane”, spiega Lampis.

“Non vogliamo però perdere tempo in polemiche pretestuose, a differenza di chi ha governato male sino a ieri. Sentiamo, invece, il dovere di non lasciare ad altri la responsabilità delle soluzioni in questioni così delicate che stiamo già affrontando e continueremo ad affrontare coinvolgendo le organizzazioni sindacali e lo stesso Consiglio regionale”, conclude l’Assessore.