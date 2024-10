“Ci batteremo con fermezza contro ogni tipo di ingiustizia sociale. Pensare di utilizzare i soldi degli italiani per ripristinare degli assurdi privilegi, in una fase così delicata per il Paese e con una crisi economica da affrontare, è un atto di una gravità assoluta.

È un bene che tutte le forze politiche si siano mostrate unite e compatte contro la reintroduzione dei vitalizi”. A dirlo è il ministro Luigi Di Maio.

Sulla decisione della Commissione Contenziosa del Senato, che ha annullato la delibera sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari (con tre voti a favore e due contrari, quelli dei senatori della Lega, Simone Pillon e l'ex Cinquestelle Alessandra Riccardi), la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha tenuto a precisare: "La presidente del Senato non c'entra nulla con la decisione della giunta che è un vero e proprio tribunale. Pochi mesi fa, c'è stata una forte polemica ancora su alcuni componenti e proprio in nome di una trasparenza ho sollecitato, e posso fare soltanto questo, il cambiamento di alcuni membri, cosa che è avvenuta puntualmente. Quindi a me dispiace molto che questa decisione sia intervenuta in un momento così difficile per gli italiani ma comunque la sentenza è appellabile”.