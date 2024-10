Andrea Mura si dimette dal Parlamento. Dopo le polemiche, l'espulsione dal M5s e l'intenzione di aderire al Gruppo misto, il velista sardo eletto alle ultime politiche ha inviato una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico, per annunciare il ritorno alla vita da sportivo e da cittadino.

Mura parla di "linciaggio mediatico" e nega le accuse di assenteismo: "Sono mancato solo a sette sedute per impegni sul territorio o malattia", spiega, parlando di "Accuse ignominiose basate su fatti inesistenti e su affermazioni da me mai pronunciate che nessuno ha mai voluto verificare: ho subito dei danni enormi e agirò in tutte le sedi per difendere la mia reputazione".