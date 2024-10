Anci Sardegna, a nome della comunità dei sindaci e degli amministratori sardi, esprime vivo apprezzamento per l’elezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. "Il Presidente Mattarella - si legge in una nota - è sempre stato vicino ai comuni, ai sindaci, agli amministratori comunali non facendo mai mancare un’azione di stimolo al Governo e al Parlamento affinché aiutassero le istituzioni locali nel suo difficile compito istituzionali".

"Ricordiamo, in questa bella occasione, le sue frasi che ci hanno scaldato il cuore anche in momenti complicati, considerazioni riservate anche ai comuni più piccoli e meno densamente abitati: “I comuni meno densamente abitati sono lo specchio dell’Italia e nessuno di loro è piccolo, perché ciascuno riflette interamente i valori della Repubblica e della sua Costituzione, al pari delle grandi città e degli agglomerati metropolitani. I loro cittadini sono cittadini al pari di quelli residenti nelle aree urbane. [...] Essere distanti dai luoghi ove, per economie di scala, tende a concentrarsi l’offerta di servizi, non può rappresentare una condanna o una penalizzazione. In più, induce fenomeni di impoverimento progressivo per alcuni luoghi e aumento di costi da congestione per altri”".

"E ancora: “La vita dei piccoli Comuni, delle popolazioni che in essi risiedono, sono parte essenziale del progredire della Repubblica, e le attese da queste realtà meritano particolare attenzione e ascolto da parte delle istituzioni, a tutti i livelli. La popolazione che vive fuori dai grandi centri urbani non può essere sottoposta a disagi sul piano dei servizi e della mobilità che giungono, talvolta, a comprimere gli stessi diritti di cittadinanza, favorendo così l’ulteriore spopolamento di paesi e borghi, con il manifestarsi di fragilità sociali e ambientali destinate a impoverire l’intero Paese. La bellezza, la ricchezza, la qualità del nostro Paese sono espresse oltre che dai nostri luoghi, dai valori civili delle sue comunità, dalle molteplici originali storie che hanno costruito identità e sedimentato cultura”. Al Presidente Sergio Mattarella l’augurio di noi tutti perché ne hanno bisogno i comuni, i comuni sardi e la Repubblica", conclude il presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana.