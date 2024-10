Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais interviene nuovamente sulla vicenda coronavirus dopo l'ultimo titolo di la Repubblica che in prima pagina, oggi, parla di una Sardegna che "spaventa".

"Fatemi capire - si domanda Pais in un post su Facebook - fare un test in entrata in Sardegna era una stupidaggine (incostituzionale, xenofoba, impraticabile e chi più ne ha ne metta) mentre ora farli in uscita è un'idea geniale?".

"Siamo stati derisi, offesi, dileggiati perché si voleva proteggere i sardi e gli ospiti che avessero deciso di fare una vacanza in Sardegna - è l'accusa dell'esponente della Giunta Solinas -. Ci hanno ostacolato in tutti i modi, impedendoci ogni azione in merito: "non potete farlo!" ci dicevano da Roma. E oggi qualcuno pensa confinare la Sardegna usandole una violenza anche mediatica senza precedenti. Che nessuno si permetta!".