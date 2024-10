Seguendo le indicazioni di Matteo Salvini, la Lega ha presentato una mozione in Consiglio regionale con la richiesta di referendum per l'abrogazione delle disposizioni sull'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale in collegi plurinominali nell'elezione dei rappresentanti alla Camera e al Senato.

"Il proporzionale - ha detto il leader del Carroccio - è la legge dell'inciucio. Tu mi voti e poi decidiamo in Parlamento chi governa. Il maggioritario significa che gli italiani scelgono chi governa. Il traditore Conte parla già di proporzionale per garantirsi l'inciucio a vita. Chi prende un voto in più, vince e governa".

Il Consiglio regionale della Sardegna discuterà di ciò martedì prossimo, 24 settembre.

Per consentire la celebrazione del referendum in primavera, il testo deve essere licenziato e depositato in Corte di Cassazione entro il 30 settembre prossimo. Il provvedimento dovrà essere approvato a maggioranza assoluta.