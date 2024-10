La segretaria del Partito democratico Elly Schlein sarà in Sardegna domenica 19 maggio per un tour a sostegno dei candidati dem alle elezioni amministrative nei Comuni del centro e nord dell'Isola.

Schlein atterrerà a Olbia e arriverà a Nuoro alle 11 per un incontro pubblico al Museo del Costume. Alle 14.30 sarà ad Abbasanta, al Nuraghe Losa, dove incontrerà cittadini e militanti.

La giornata proseguirà a Porto Ferro (Alghero), nella sede della cooperativa Piccoli passi per un aperitivo-incontro pubblico su 'Le città europee del mare' con i candidati del centrosinistra Giuseppe Mascia (Sassari) e Raimondo Caciotto (Alghero). Con quest'ultimo, alle 18.15, nella città catalana, in piazza Porta Terra, è in programma un altro incontro pubblico.

Ultimo giro del tour a Sassari, alle 20.15 in piazza Tola, per 'La città che cambia', incontro con il candidato primo cittadino del Campo largo Mascia e i candidati consiglieri che lo supporteranno.