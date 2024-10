L'ex presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau non si ricandiderà a sindaco a Sassari. Lo ha annunciato lui stesso in un comunicato diffuso sui social dopo che nei giorni scorsi si era parlato di una discussione interna al Pd sassarese alle prese con l'ardua scelta fra Ganau, già primo cittadino della città dal 2005 al 2014, e il segretario provinciale dem Giuseppe Mascia.

"Dopo la decisione di non ricandidarmi alle elezioni regionali - spiega Ganau su Facebook -, ho dato la disponibilità al mio partito per una eventuale ricandidatura. L’ho fatto per il buon rapporto che ho mantenuto con la mia città e nella convinzione di poterle restituire l'esperienza maturata in ambito istituzionale e amministrativo, dopo 10 anni di difficoltà amministrative e politiche che le hanno fatto perdere centralità, ruolo e speranza".

"Per questo - spiega l'ex sindaco di Sassari - la contrapposizione che in questi giorni sembra maturata tra la mia disponibilità e una proposta di rinnovamento non mi convince, mi trova lontano e distante perché vale il percorso delle persone: in tutte le mie esperienze ho sempre lavorato per promuovere una classe dirigente di qualità innanzitutto e, dove possibile, ho favorito il coinvolgimento di nuove energie, come dimostra la scelta di non andare oltre i due mandati alle elezioni regionali. Valgono i fatti, i fatti dicono i valori che ci guidano, gli interessi che difendiamo. E per me viene prima di tutto la città, il suo bene e il suo futuro".

"Per questo, per non rischiare inutili divisioni che avvantaggerebbero altre coalizioni, per favorire la massima unità del centrosinistra, nel solco della bella vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali, per un governo della città che dia nuove speranze e favorisca un rilancio del ruolo e delle aspirazioni di città e territorio, che faccia dell'ascolto e della condivisione sulle scelte l'asse portante dell'azione amministrativa, che con azioni ragionate faccia ritrovare l'orgoglio di essere sassaresi sento la responsabilità di assumere una decisione".

"Con lo spirito unitario che ha sempre caratterizzato la mia storia politica, sosterrò negli organismi del Partito Democratico la candidatura a Sindaco del segretario provinciale Giuseppe Mascia, che ha tutte le caratteristiche utili per far bene e dare le risposte necessarie ed attese alla città di Sassari. Il mio impegno e il mio supporto a questa difficile impresa, con un governo di centrodestra che mostra ogni giorno di più il suo vero volto, sarà all’altezza di quanto il bene di Sassari e del nostro Paese esige da ognuno di noi", conclude Ganau.