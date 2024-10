"Il risultato di oggi è abbastanza clamoroso". Così Enrico Letta a La7. "Cinque anni fa, alle elezioni precedenti, andammo al ballottaggio in due su cinque dei grandi comuni, in due su cinque vincemmo. In altre andammo al ballottaggio e perdemmo, come a Roma. Oggi ne vinciamo tre su cinque al primo colpo. Ci diamo appuntamento fra due settimane" ha aggiunto il segretario dem.

Letta federatore del centrosinistra? "Mi sento di dire che il segretario del Pd è il federatore del centrosinistra, ma lo direi anche se il segretario fosse un altro, perchè il Pd è il baricentro di una grande coalizione politica" ha detto Letta sempr a La7.