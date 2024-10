Si stanno svolgendo in queste ore gli spogli delle schede elettorali in tutta Italia. Chiusi alle 15 i seggi per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna.

Il centrodestra ha vinto tutte le sfide importanti tranne che a Vincenza. "Non c'è che dire: un ottimo Effetto Schlein, ha scritto su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le comunali. "Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona - unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra - e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi".

"Il centrodestra e Forza Italia stravincono le elezioni amministrative. Il nostro movimento si conferma centrale nel quadro politico italiano, da Nord a Sud. Quanta soddisfazione per il nostro Daniele Silvetti che dopo 30 anni strappa Ancona alla sinistra". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.

Alle elezioni comunali di Catania, il candidato del centrodestra Enrico Tarantino vola verso la vittoria con il 66,6% delle preferenze, secondo i primi dati delle proiezioni. Lo sfidante del centrosinistra Maurizio Caserta si attesta attorno al 22,8%. A Ragusa il sindaco uscente Giuseppe Cassì - candidato di cinque liste civiche - è avanti con una forbice compresa tra il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà con una forbice tra il 18% e il 22%.

A Vicenza, il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai ha vinto il ballottaggio con il 50,5% delle preferenze. Sconfitto il sindaco uscente del centrodestra, Francesco Rucco, che ha ottenuto il 49,5

E' Giuseppe Marchionna il nuovo sindaco di Brindisi. Il candidato del centrodestra si è imposto al ballottaggio con circa il 54% dei voti, battendo quindi Roberto Fusco, candidato del Pd e M5S.

Dopo oltre 30 anni di amministrazioni di centrosinistra, Ancona sarà invece guidata dal centrodestra con Daniele Silvetti che si è aggiudicato il ballottaggio con l'assessora uscente della giunta dem, Ida Simonella.

Il nuovo primo cittadino di Siena è Nicoletta Fabio, prima donna alla guida della città: la candidata del centrodestra ha ottenuto il 52,16 % dei voti, mentre la sfidante del centrosinistra Anna Ferretti il 47,84%.

Stefano Bandecchi è ufficialmente il nuovo sindaco di Terni. Quando è terminato lo scrutinio ha infatti ottenuto il 54,62% dei voti. L'attuale presidente della Ternana, sostenuto da civiche di centrodestra, ha superato al ballottaggio la coalizione di centrodestra con il candidato sindaco Orlando Masselli, che si è fermato al 45,38 per cento dei voti.

A Massa Francesco Persiani (Lega, Fi, civiche) va verso il successo con un parziale del 54,60% contro il 45,40% dell'avversario di centrosinistra Enzo Romolo Ricci.