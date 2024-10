E' l'ora della resa dei conti. Dopo che il Psd'Az era tornato alla guida della Regione con il governatore Christian Solinas nella scorsa legislatura, la coalizione di centrodestra aveva bocciato lo stesso Solinas impedendone la ricandidatura per un secondo mandato. Un'evoluzione non priva di conseguenze. E' di oggi l'annuncio ufficiale: il Partito Sardo d'Azione abbandona il tavolo del centrodestra. E lo fa alla vigilia delle elezioni amministrative che vedranno coinvolte, fra le altre, le città più importanti dell'Isola Cagliari e Sassari.

Il Partidu sardu ha diffuso questo pomeriggio un duro comunicato: "Registriamo la riproposizione di dinamiche politiche inaccettabili e modi che, non soltanto offendono i valori della lealtà e della correttezza che da oltre un secolo ci appartengono come sardisti, ma che sono in spregio persino ai più elementari principi della buona educazione e ai modi che dovrebbero rappresentare il comune patrimonio di civili maniere e corrette forme di relazione sia pubblica che privata".

"Alla nuova “grammatica sgrammaticata” del centrodestra sardo, nella riunione di Oristano, alcuni fautori della fallimentare scelta del candidato presidente alle ultime elezioni regionali, hanno aggiunto un paragrafo grottesco, e cioè quello che ha visto la delegazione dei Riformatori indicare, quale candidata della coalizione in contrapposizione al candidato proposto dal Psd’Az, l’onorevole Alessandra Zedda, appartenente alla Lega, un partito cioè diverso da quello dei Riformatori. Al tutto si aggiunga la paradossale conclusione della riunione, con la quale si è deciso di affidare all’onorevole Michele Cossa (Riformatori) il compito di verificare la disponibilità alla candidatura della Zedda, in assenza (perché impegnate in un incontro bilaterale appositamente concordato) delle delegazioni del Psd’Az e della Lega. Il tutto per meglio spiegare il clima e l’atteggiamento di autentica ostilità che i partiti del centrodestra continuano a riservare al Partito Sardo d’Azione".

"La conseguenza politica - conclude la nota - è ovvia quanto scontata: il Psd’Az non parteciperà a nessuna delle riunioni della coalizione del centrodestra sardo e in attesa delle determinazioni che in proposito assumerà il congresso nazionale, demanda ai coordinamenti provinciali eventuali accordi di tipo strettamente elettorale al livello locale e senza vincolo di schieramento, in occasione delle imminenti elezioni amministrative".