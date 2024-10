“Sono qui al seggio, al Nautico Buccari, dove ho appena votato”. Lo fa sapere sui social Emanuela Corda, candidata sindaca a Cagliari col partito “Alternativa”, di cui è presidente nazionale.

“A prescindere dalle vostre intenzioni di voto – aggiunge – consiglio a tutti di andare a votare, perché ci dobbiamo riappropriare di questo diritto, uno dei pochi che ci restano”.

“Quindi tutti al voto, sia per il sindaco che per le europee, anche se il sistema è molto iniquo – precisa – io non lo condivido perché c’è una legge elettorale che fa abbastanza pietà; però, nel silenzio dell’urna farete ciò che riterrete più opportuno. Buon voto a tutti”, conclude.