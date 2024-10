Sabato 8 e domenica 9 giugno si aprono le urne per le elezioni europee. In 27 Comuni sardi si vota inoltre per il rinnovo del Consiglio comunale. Tra questi, cinque hanno oltre 15mila abitanti (e dunque c'è la possibilità di andare al ballottaggio il 23 e il 24 giugno 2024. Si tratta di Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai.

Sono chiamati alle urne anche i cittadini di Onanì, Ortueri, Sarule, Villagrande Strisaili, Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile, Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sorso, Villanova Monteleone, Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant'Anna Arresi e Serrenti.



I SINDACI ELETTI (lista in aggiornamento)

Provincia di Sassari

GOLFO ARANCI: Giuseppe Fasolino (unico candidato sostenuto dalla lista Siamo Golfo Aranci Rudalza, quorum superato)

VILLANOVA MONTELEONE: Quirico Meloni (unico candidato sostenuto dalla lista Idea Villanova, quorum raggiunto)

Provincia di Nuoro