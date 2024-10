"Ho trovato una comunità forte che nonostante la disgrazia vuole mettersi in piedi". Così il presidente della Regione Christian Solinas che ieri è stato a Bitti. Il governatore ha parlato in Aula e discusso sulla drammatica situazione del territorio di Bitti e sulle condizioni delle altre zone dell'Isola colpite dall'alluvione.

"Oggi - ha detto - proponiamo un emendamento all'assestamento di bilancio che stanzia 40 milioni di euro per arrivare il più presto possibile a ripristinare la normalità, per un ristoro immediato alle famiglie colpite, così da consentire di riutilizzare le abitazioni".

"Abbiamo anche chiesto al governo una corsia preferenziale per questi interventi, perché l'intera partita della mitigazione del dissesto idrogeologico soffre un rallentamento burocratico, c'è comunque piena collaborazione Stato-Regione, abbiamo dispiegato tutte le forze possibili in campo per ripristinare subito il sistema viario e sistemi reti di comunicazione".

"Sono ore di intenso lavoro - ha proseguito il governatore - e tutto questo inoltre accade mentre è già in atto l'emergenza Covid, tanto che nell'evacuazione di alcune località abbiamo dovuto allestire palestre separate per chi si trovava in isolamento domiciliare per la positività al Covid-19". Il presidente ha poi ricordato che la giunta ha già deliberato lo stato di emergenza e chiesto lo stato di calamità per le produzioni agricole danneggiate.

Infine, in merito alla telefonata ricevuta dal presidente della Repubblica Mattarella, ha affermato: "Credo sia importante in questo momento l'unità e la collaborazione delle istituzioni". All'inizio dei lavori, su richiesta del presidente dell'Assemblea Michele Pais, l'Aula ha osservato un minuto di silenzio per ricordare le tre vittime del maltempo.