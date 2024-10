E' il giorno della fiducia in Senato per il nuovo governo guidato da Mario Draghi. Alle 10, il premier incaricato, terrà il suo discorso programmatico a Palazzo Madama, invitando alla massima coesione il Paese e i partiti già in fibrillazione a pochi giorni dal giuramento dei ministri.

Lega e Forza Italia hanno riunito ieri sera i rispettivi vertici. In corso in queste ore, invece, un nuovo voto tra i Cinquestelle sulla piattaforma Rousseau con scadenza alle 12 di oggi. "Il M5S voterà sì" al governo Draghi, è l'impegno del capo politico Vito Crimi nella serata di ieri, "ogni altro voto sarà considerato in dissenso dal gruppo".

Salvini, nel frattempo, provoca sull'euro suscitando la risposta piccata di Zingaretti, "mai più guerriglie quotidiane". La chiama per l'espressione del voto in Senato sarà a partire dalle 22.