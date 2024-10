“Mentre Sindaco ed Assessori si lasciano andare ad una crisi di nervi da “post voto”, Palazzo Ducale continua ad andare avanti a “luci spente”.

A dirlo è, in una nota, il Consigliere comunale di Sassari Manuel Alivesi che aggiunge: “Nell’assoluto silenzio di tutti ecco ripresentarsi puntualmente il problema dei ritardi nell’erogazione dei soliti contributi previsti dalla L. 162, ovvero la legge che prevede un sostegno economico per la predisposizione di piani personalizzati di assistenza familiare per persone disabili, attraverso l’impiego di operatori specializzati”.

“I primi segnali – sottolinea Alivesi – sono arrivati dalle cooperative di servizi che hanno già comunicato a molti utenti di non poter più provvedere ad erogare i servizi previsti per l’assistenza. La ragione è che il comune “non paga da due mesi e mezzo”, mentre molti dipendenti non hanno le risorse per continuare a garantire i vari servizi. Le cooperative hanno cosi comunicato che potranno essere garantiti solo le assistenze OSS. Nel frattempo disabili e familiari attendo tra mille difficoltà”.

“Che cosa ha fatto la Giunta in questi giorni, al di la delle solite crisi isteriche e dei soliti “scarica barile” sulla Regione, per garantire l’assegnazione delle importantissime e tanto attese risorse?" si chiede Alivesi.

"A mandato elettorale praticamente finito – rimarca il Consigliere comunale – e, vista la gravità della situazione e la scarsa attenzione della Giunta, chiediamo la tempestiva convocazione della Commissione Comunale Servizi Sociali per audire Sindaco ed Assessore competente al fine di trovare una soluzione tampone, giusto per affrontare l’emergenza, visto che per la definitiva soluzione del problema bisognerà attendere una nuova e più determinata amministrazione”.