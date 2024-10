Sono tanti gli argomenti che, in questi giorni, stanno interessando la politica algherese. Si va dalla vicenda dei tassisti, con l’incontro avvenuto nei giorni scorsi per tentare di risolvere le criticità del loro settore, passando per la posidonia, il turismo e la vicenda del no al completamento della 4 corsie Sassari-Alghero. Abbiamo chiesto un parere su queste tematiche all’Assessora comunale allo Sviluppo economico ed esponente della Lega, Giorgia Vaccaro.

1) Un primo bilancio della Giunta Conoci

“A 6 mesi dall'insediamento il bilancio è positivo, nonostante ad esempio si stia lavorando il doppio per riempire i cassetti trovati tristemente vuoti di progetti e si stia mettendo mano alla macchina amministrativa stravolta e lasciata ai minimi termini, per farla funzionare al meglio”.

2) Parliamo di tassisti: quali sono le sue prossime mosse dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi?

“Per quanto riguarda i tassisti, li incontrerò di nuovo e con gli NCC (che vedrò giovedì) per discutere del regolamento comunale. Abbiamo instaurato un dialogo sereno e costruttivo”.

3) Posidonia: a che punto siamo?

“Lunedì 13 ad Alghero c'è stato un incontro con tecnici, balneari, cittadini, associazioni, amministrazione comunale e un membro della commissione regionale ambiente, proprio per discutere di questo argomento molto sentito e importante ad Alghero. Si è scelta la via della condivisione, dell'ascolto degli operatori e degli amministratori locali che hanno dato dei suggerimenti che verranno portati all'attenzione della commissione”.

4) Alghero è una città a forte attrazione turistica: cosa avete migliorato e cosa si deve ancora fare per arrivare a un punto di perfezione?

“Alghero, Turismo e Sviluppo Economico sono parole complementari. Partiamo dal fatto che la scorsa amministrazione comunale ha letteralmente smembrato l'ufficio turismo demandando tutto alla fondazione. Stiamo dotando l'ufficio di personale affinché possa operare al meglio e si lavora con progetti che interessano diversi assessorati”.

5) Non posso non chiederle della vicenda della 4 corsie: la sua posizione?

“La 4 corsie, è una odissea infinita. È un opera troppo importante per il nostro territorio per accettare che venga declassata a 2 corsie. Dobbiamo lottare come Comune e Regione affinché il governo modifichi il parere negativo e consenta al nord ovest di ultimare questa infrastruttura fondamentale”.