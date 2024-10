Il Movimento Cinque Stelle di Alghero, tramite i due consiglieri Roberto Ferrara e Graziano Porcu, hanno depositato un ordine del giorno in consiglio comunale in cui chiedono l’acquisto di due nuovi autobotti.

“Le due attualmente in uso sono talmente vecchie e malandate da non assicurare più il servizio in maniere efficiente, causando ritardi e disguidi che regolarmente ci vengono segnalati da tanti residenti”, rimarca Ferrara.

Il documento “Impegna il Sindaco e la Giunta ad inserire nel bilancio di previsione di prossima emanazione, le risorse necessarie per l’acquisto di due nuove autobotti”.