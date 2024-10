Vanno avanti le attività di previsione e prevenzione da parte della Protezione civile comunale di Alghero, diretti dall’Assessorato all’Ambiente e Ecologia.

I lavori interesseranno diverse zone dell’agro (circa 5mila 700 metri lineari) con un finanziamento di 100mila euro stanziati dalla Regione e dal bilancio comunale.

Una particolare attenzione viene data al Piano Comunale di Protezione Civile, comprendente anche le nuove previsioni del PAI, per la cui predisposizione è stato affidato l’incarico tecnico. 6mila euro di di provenienza regionale serviranno per lo svolgimento di esercitazioni operative ed attività addestrative e formative, che serviranno per coinvolgere ed informare i cittadini sui rischi e sui comportamenti da tenersi in situazioni di emergenza. Inoltre sono state ammodernate le dotazioni del Servizio, con l’acquisto di un nuovo mezzo pick-up già operativo dai prossimi giorni per le eventuali azioni di soccorso.

“Gli Uffici del Settore Ambiente – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis – stanno inoltre lavorando alla programmazione pluriennale 2020-2021 degli interventi di manutenzione dei alvei comunali grazie ad un ulteriore finanziamento Ras di 237.000,00 euro”.