Clima incandescente a livello politico ad Alghero. Ad acuire le tensioni all’interno della maggioranza gli ultimi sviluppi sul fronte della sanità. Giovedì, durante la seduta del Consiglio comunale, l’ex sindaco Mario Bruno ha rilanciato la notizia della conclusione negativa del procedimento di accreditamento della terapia intensiva dell’Ospedale Civile, spingendo quasi tutte le forze politiche a firmare un duro documento col quale si chiede un Consiglio comunale aperto alla presenza dell’assessore regionale Nieddu. Poi ieri un’ulteriore seduta dell’assemblea civica che è saltata per la decisione dei consiglieri di abbandonare i lavori.

Il documento firmato da quasi tutte le forze politiche, ad eccezione di Lega e Psd’Az, non è andato giù al sindaco Mario Conoci. “La posizione assunta da alcuni consiglieri comunali di maggioranza è grave e non può essere da me sottaciuta. Il solo sospetto avanzato da qualcuno che il sindaco non si occupi dei problemi della sanità, che non difenda i suoi concittadini, che trascuri il diritto primario e supremo dei cittadini alla salute è un fatto gravissimo” ha scritto in una lettera il primo cittadino algherese. “L’aver ascoltato in Consiglio Comunale non troppo velati sospetti di un disinteresse del sindaco su questi temi, non possono da parte mia passare inosservati. Se davvero consiglieri della maggioranza che mi onoro di rappresentare pensano questo, bene farebbero a esprimere chiaramente questi concetti e saranno certamente, come farò io per primo, in grado di trarne le dovute conseguenze” ha poi aggiunto Conoci.

Parole altrettanto dure, dunque, quelle del sindaco di Alghero che arrivano in un momento non facile per la maggioranza di centrodestra alla guida della città da ormai due anni e alle prese con diffusi mal di pancia per un rimpasto che tarda ad arrivare e un’azione amministrativa giudicata sinora non abbastanza incisiva.