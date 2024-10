Altra defezione in casa Lega ad Alghero. Dopo quella di Leonardo Polo, ad annunciare l’uscita dal partito sono ora Monica Pulina e Giovanni Monti.

I due, in una nota, sottolineano come, “Nonostante la piena disponibilità dimostrata con parole, scritti e comportamenti al fine di addivenire ad una rapida e soddisfacente definizione degli assetti di Giunta, nell’interesse unico ed esclusivo della città di Alghero, del partito della Lega che, con grande entusiasmo e collaborazione, li ha accolti nella propria Lista e, non per ultimo, nell’interesse di tutti i cittadini che con il loro voto hanno manifestato il consenso necessario per l’elezione, a causa di scriteriati comportamenti, da taluni adottati, privi delle minime regole del confronto democratico”.

“Rifuggendo – aggiungono Pulina e Monti – la necessità di una qualificata rappresentanza territoriale in sede consiliare, ritengono, loro malgrado, quale unica strada imposta da doveri di dignità e lealtà politica, di dover uscire dalla Lega ed aderire al gruppo misto. Tale decisione dolorosa è allo stato attuale irreversibile, pur ribadendo, anche in questa sede, la piena lealtà alla coalizione che ha contribuito alla elezione del nuovo Sindaco di Alghero, l’amico Mario Conoci”.