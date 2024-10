L'avvocato Francesco Marinaro è il nome scelto dalla nascente coalizione centrista per la corsa a primo cittadino della città di Alghero.

La candidatura di Marco Tedde (sostenuta da Lega e Fratelli d'Italia) ha, infatti, spaccato la coalizione, che dunque potrebbe presentarsi divisa alle comunali. A molti non è andato giù che l’ex sindaco sia stato scelto a Cagliari e annunciato a Sassari, senza considerare l'opinione delle segreterie cittadine.

Nasce così l'idea di replicare il modello civico e centrista che governa Sassari. Il trait d'union è Sardegna al Centro 20Venti, il cui leader Antonello Peru è in contrasto palese con Tedde.

La volontà di non accettare imposizioni dall'alto ha fatto breccia nella lista civica Noi con Alghero degli assessori comunali Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras, reduci da un deludente risultato alle elezioni del 25 febbraio, e nei Riformatori, il cui candidato locale Francesco Marinaro ha incassato un favore elettorale tale da farne il candidato sindaco della nascente coalizione centrista.

Si attende di capire la posizione che assumerà il Psd'Az e di conseguenza quella di Marco Tedde, che potrebbe fare un passo indietro rispetto alla sua candidatura a sindaco se la coalizione non scenderà in campo unita e motivata. Forza Italia potrebbe quindi convergere nel nuovo progetto, lasciando col cerino in mano i partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, colpevoli di sostenere a livello regionale e provinciale un candidato con cui da anni gli esponenti locali, a iniziare dal sindaco Conoci, hanno rapporti tesissimi.