Il sindaco Mario Conoci ci ricasca e non aggiorna i cittadini suoi nuovi casi di positività registrati ad Alghero. Come sappiamo è l’Ats Sardegna (L'Azienda per la Tutela della Salute) che comunica ai Comuni la situazione coronavirus. Sta poi ai primi cittadini darne comunicazione alla popolazione. Una divulgazione che serve non per creare panico, quanto piuttosto per responsabilizzare gli stessi cittadini.

Sulla necessità che il sindaco comunichi i dati aggiornati sono intervenuti più e più volte i gruppi di Centro Sinistra - Futuro Comune, X Alghero, Sinistra in Comune e PD che oggi attacca nuovamente “l’immobilismo del primo cittadino”.

“Le notizie odierne con il picco di positivi in Sardegna (139) e soprattutto con la presenza di casi nelle scuole superiori della nostra città destano naturale preoccupazione. La situazione è sicuramente da non sottovalutare e per questo dobbiamo cercare di essere tutti molto responsabili. L’intervento pronto dell’Ats che oggi ha fatto i tamponi alle persone coinvolte è, sicuramente, una nota rassicurante. Ora è bene che anche il nostro sindaco, abbandonato una volta per tutte il suo immobilismo, informi subito i cittadini e fornisca i dati aggiornati dell’epidemia (numero di positivi, ricoveri, tamponi eseguiti...) e che faccia rispettare in città l’ordinanza regionale n. 43 emanata da più di 15 giorni, che prescrive l’obbligo di utilizzo della mascherina sia nei luoghi chiusi che all’aperto, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza”, commenta l'opposizione.