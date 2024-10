Il centrodestra algherese ha trovato l’accordo e soprattutto compattezza con Forza Italia che, dopo settimane di delicate trattative, ha aderito per ultima al progetto che vede in Mario Conoci il candidato sindaco per la cittadina catalana.

Anche i forzisti, infatti, hanno espresso parere positivo in merito alla candidatura dell'esponente del Psd'Az sostenuto fin dall'inizio anche da Lega, Riformatori e Fratelli d'Italia.

Non è stato facile mettere d’accordo tutte le anime del centrodestra cittadino. I nomi di Nunzio Camerada e Marco Tedde sono stati per diverso tempo i più quotati, ma alla fine la coalizione ha indicato quale candidato Mario Conoci.