L'assessore al Bilancio di Alghero, Gavino Tanchis, ha rassegnato ieri le dimissioni al termine della riunione con la società privata che riscuote le imposte locali.

Sulla decisione dell'esponente della Giunta Bruno ha parlato il consigliere comunale della Lega Michele Pais.

"Il Comune di Alghero ha anticipato i regali di Natale: nelle case degli algheresi in questi giorni stanno arrivando cartelle pazze, conseguenza della privatizzazione del servizio di riscossione delle entrate. La mia battaglia contro questa scelta della giunta Bruno è iniziata in tempi non sospetti. E’ stato privatizzato uno dei servizi più importanti del comune, la gestione dell’accertamento e riscossione dei tributi. Come prevedibile, ora la Step, privato a cui è stato affidato il servizio, pensa solo al suo utile con ricadute negative per i nostri residenti e le nostre imprese, vantando aggi fino a 10 volte maggiori rispetto a quelli pagati alla Secal (società a disposizione del comune prima che il servizio venisse affidato alla Step). Le cartelle pazze non risparmiano neanche la Chiesa tassate come locali commerciali. Assurdo!"



"Sono quindi maturi i tempi - ha detto ancora Pais - durante i quali anche il sindaco Mario Bruno dovrebbe fare un passo indietro. Pertanto chiedo le sue dimissioni immediate, prima che questa amministrazione continui a produrre danni a discapito di tutta la comunità algherese".