Il Campo largo si unisce alle forze centriste ad Alghero con il passo indietro del loro designato per la corsa al municipio, Francesco Marinaro, e Raimondo Cacciotto, candidato sindaco dell'alleanza, commentano: " Siamo qui per lanciare un progetto politico nuovo, una scelta coraggiosa che scommette sulla capacità di stare insieme e di valorizzare le nostre relazioni ".

Le due forze hanno presentato insieme, a Villa Mosca, il progetto politico con cui lanciano la sfida al candidato sindaco del centrodestra, Marco Tedde. " È un progetto che non nasce in questi ultimi giorni, ma che affonda le proprie radici negli anni, attraverso una legittimazione reciproca e un rispetto che ha saputo andare oltre la diversa provenienza partitica e la contrapposizione che ci ha visti su banchi diversi in Consiglio comunale ", ha voluto precisare Cacciotto, esponente di Alleanza Verdi Sinistra.

" Vogliamo mettere in campo la capacità di stare assieme e sognare orizzonti importanti per la nostra comunità. Il nostro progetto guarda ai giovani e potrà avvalersi della unità di intenti e convergenza con la Regione Sardegna: con sei assessori del nord Sardegna, troveremo porte aperte " .

Entusiasta dell'intesa, ma più caustico, Francesco Marinaro: " Vogliamo dare slancio a una città meravigliosa che per 20 anni è stata paralizzata da personalismi, beghe politiche, contrasti fra forze politiche. È il momento di dare un segnale, soprattutto ai giovani, che la politica non è una prova muscolare, ma un confronto di idee per costruire un percorso che faccia crescere tutti ".

L'ingresso dei centristi nel Campo largo porta a Cacciotto il sostegno di Sardegna al Centro 20 Venti, Noi con Alghero del sindaco uscente di centrodestra Mario Conoci e Riformiamo Alghero.