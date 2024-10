“Le immagini odierne con persone ultrasettantenni costrette sotto la pioggia al campo sportivo Mariotti, in attesa di essere chiamate dentro la palestra per essere vaccinate, trasmettono l'idea di un'organizzazione che fa letteralmente acqua da tutte le parti". Così i consiglieri comunali di centrosinistra ad Alghero si scagliano contro l'amministrazione comunale.

"Per giorni abbiamo visto il Sindaco e numerosi esponenti della maggioranza di centrodestra preoccupati di comparire e di farsi fotografare all'hub del Mariotti. Colpisce che in tutta questa smania di apparire, però, nessuno abbia pensato che, per riparare dalle intemperie le persone in attesa, si potessero allestire delle tende militari o dei gazebi o delle tensostrutture sul campo del Mariotti e che solo da questo sabato qualcuno abbia ragionato sull’utilità di posizionare delle sedie per l'attesa dei vaccinandi. L'obiettivo naturalmente resta vaccinare e al ritmo più veloce possibile, ma certo un minimo di organizzazione in più sarebbe potuta servire" scrivono gli esponenti dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Pd e Sinistra in Comune.

"Inoltre vorremmo anche vedere in città quei controlli che per un anno non ci sono stati. Il Sindaco impieghi la polizia municipale per fare controlli in città, in particolare nelle piazze nei giardini e in tutti i luoghi di possibile assembramento. Ora che la situazione è, definitivamente, precipitata vorremmo, finalmente, che Alghero avesse un primo cittadino che prende in mano la situazione e non una comparsa che si limita a fare stanchi appelli alla responsabilità" concludono i consiglieri comunali di opposizione.