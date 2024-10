“La partecipazione di Alghero alla fiera di Calella, rinomata cittadina turistica della costa Brava-Maresme (Spagna), presenta diversi punti non chiari”. Questo il pensiero dei gruppi di opposizione in Consiglio Comunale, Per Alghero, PD, Futuro Comune, Movimento Cinquestelle e Sinistra in Comune, che hanno presentato un'interrogazione per chiedere al Sindaco Mario Conoci di “Chiarire diversi passaggi che hanno causato tanti malumori in città”.

“Innanzitutto – ribadiscono Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Ornella Piras, Raimondo Cacciotto, Roberto Ferrara, Graziano Porcu e Valdo Di Nolfo –, quali siano stati i criteri di scelta delle imprese, delle persone fisiche e delle associazioni che compongono la delegazione algherese”.

A tal proposito, i consiglieri di opposizione evidenziano “Che il programma dell’evento prevede la partecipazione di una serie di soggetti titolari di attività economiche, culturali e sociali del territorio di Alghero e che nella delegazione e tra i soggetti partecipanti vi sono anche realtà economiche che non hanno sede nel Comune di Alghero a discapito di molte imprese e realtà culturali e associative che pure avrebbero titoli per rappresentare la Città”.

“Il sindaco – aggiungono – dovrà farci sapere quali siano state le ragioni determinanti la scelta dei settori rappresentati e sulla base di quale logica è stata fatta la scelta dei componenti delle delegazioni, tale da rendere effettivo il criterio di democrazia partecipativa e di pari opportunità apparentemente proprio dell’attuale Amministrazione; dovrà chiarire quali siano stati i motivi che hanno indotto l’Amministrazione a precludere diverse realtà associative, economiche e culturali dalla esperienza in terra catalana”. La loro richiesta è anche quella di conoscere i costi e le delibere di riferimento.