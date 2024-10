È Alessio Marotto, agente in attività finanziaria, consigliere comunale nel Comune di Monastir (CA), di cui era già stato assessore al Bilancio, il nuovo Commissario regionale della Sardegna di Centro Democratico.

A renderlo noto è il segretario nazionale di Centro Democratico Roberto Capelli: “In vista delle prossimi elezioni Europee e amministrative, sentiti gli iscritti ed i dirigenti di Centro Democratico Sardegna, abbiamo ritenuto – scrive Capelli in una nota – che Alessio Marotto fosse la persona più adatta a proseguire il prezioso lavoro svolto finora dall’on. Annamaria Busia, che ringraziamo tutti sentitamente anche per la disponibilità data per una Sua eventuale candidatura a Sindaca di Cagliari. Auguri e buon lavoro dunque ad Alessio Marotto”.