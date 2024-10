“Il Governo sta sostenendo concretamente la ripresa industriale della Sardegna, che deve basarsi su una transizione sostenibile in termini ambientali, sociali ed occupazionali e su un costo dell’energia equo sia per gli imprenditori che per tutti i cittadini sardi. La Sardegna – conclude la Todde - merita il migliore dei progetti energetici possibili. Siamo al lavoro per raggiungere questo obiettivo”.

Sono queste le parole pronunciate dalla sottosegretaria allo Sviluppo economico, Alessandra Todde (Movimento Cinque Stelle), oggi nel corso dell’incontro al Mise sull’uscita della Sardegna dal Carbone a partire dal 2025.

Nel corso del tavolo odierno, si sono decise le modalità di uscita in grado, tuttavia, di mantenere in condizioni di sicurezza il sistema elettrico nazionale. Inoltre sono state illustrate le posizioni sul Pniec. Al tavolo, oltre alla Regione Sardegn, Invitalia, gli enti locali, le aziende del settore, Confindustria, i sindacati e le associazioni ambientaliste, era presente anche il Ministero dell’Ambiente che ha espresso il fatto che ad oggi “Non è stata data nessuna autorizzazione sulla dorsale e che gli unici pareri favorevoli sono quelli delle commissioni Via che non appartengono al Ministero”.

“È emerso in maniera chiara – così la Todde – che gli unici progetti approvati in fase di realizzazione sono i depositi costieri ad Oristano e che di conseguenza non esiste ad oggi alcun progetto di rigassificatore approvato per la Sardegna. Inoltre, il Pniec ribadisce che il metano è fonte energetica di transizione per le aree produttive sarde. La Sardegna merita il migliore dei progetti energetici possibili. Siamo al lavoro per raggiungere questo obiettivo”.