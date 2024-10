Anche il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais da Francesco Santoro, presidente dell’Unione Italiana Ciechi e degli ipovedenti di Sassari, una copia della Costituzione in Braille.

“Le consegniamo – ha dichiarato Santoro – questo libro a nome di tutti i ciechi del Nord Sardegna con la richiesta di aiutarci a stamparlo e a diffonderlo in tutte le biblioteche isolane”.

Già nella scorsa legislatura il Consiglio regionale ha deciso di stampare e diffondere lo Statuto sardo in Braille – queste le parole di Pais -. Sono convinto che sia importantissimo dare la possibilità a chiunque di entrare nei luoghi di lettura e poter accedere ai libri fondamentali per la nostra formazione”.

Per il Presidente del Consiglio è necessario abbattere le barriere che non sono solo quelle architettoniche. “Da sempre sostengo – ha proseguito– che purtroppo i “portatori di handicap” sono “ricevitori di handicap. Uno degli obiettivi di questa legislatura, sarà anche quello di cercare di abbattere le barriere culturali e permettere a chiunque, in qualunque condizione, di accedere ai servizi e di poter condurre una vita meno difficile”.